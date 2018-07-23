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Adnan Oktar'a 'Tayyip'i asarlar şimdi' sözü hatırlatılmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a sorgusu sırasında, darbe girişimi gecesi "Tayyip'i asarlar şimdi" dediğinin hatırlatıldığını söyledi
23 Temmuz 2018 09:40
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Adnan Oktar'a 'Tayyip'i asarlar şimdi' sözü hatırlatılmış

Selvi, "Tayyip'i asarlar şimdi' diyen kimdi" başlığıyla yayımlanan yazısında Oktar'ın polis ve yargı sorgusundan dikkati çekenleri okurlarına aktardı. 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası Oktar'ın, "Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın" talimatı verdiğini belirten Selvi, "Ama gece harekatın ilk başlarında, 'Tayyip'i asarlar şimdi' dediği hatırlatılıyor" ifadesini kullandı.

'TESETTÜR İÇİN BİKİNİ KAPALILIĞI YETER'

Selvi, "Tesettür bikini ile başlar" diyen Oktar'a sorgu sırasında "Tesettürü neden bikini ile başlatıyorsunuz" diye sorulduğunu, Oktar'ın da "Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor" yanıtını verdiğini aktardı.

'BEŞ DEĞİL, İKİ VAKİT'

Adnan Oktar'ın, İslam'da beş vakit olan namazı ikiye indirdiğini savunan Selvi, şöyle devam etti:

"Namazlarını ise tek rekat olarak kılmışlar. Tekbir getirdikten sonra üç defa,'Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim' dedikten sonra secdeye gidip, namazı bitirmişler."
Hürriyet
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