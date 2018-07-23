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Hırsız, caminin kubbesindeki kurşun kaplamaları çaldı
Samsun'da kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar, caminin kubbesindeki kurşun kaplamaları çaldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Seyfinaz Hatun Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar caminin çatısına çıkarak kubbelerden birinin üzerinde kaplı olan 8 kurşun kaplamadan 4'ünü yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık olayını fark eden vatandaşlar durumu cami derneğinin başkanı Sabri Fidan'a bildirdi. Başkan Fidan da hemen polis ekiplerine şikayette bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri camide incelemelerde bulundu. Hırsızın kurşun kaplamaları hurdacıya satmak için çaldığı tahmin edilirken, aynı camide daha önce de abdesthanedeki çeşmelerin musluklarının çalındığı ancak hırsızın ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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