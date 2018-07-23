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Konya'da cip elektrikli bisiklete çarptı: 2 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde cipin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
23 Temmuz 2018 10:12
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Konya'da cip elektrikli bisiklete çarptı: 2 ölü

Aşır A. (35) idaresindeki 48 YG 647 plakalı cip, Değirmenözü Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde Erdem Ekici'nin (48) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, Erdem ile bisikletin arka koltuğunda oturan eşi Müzeyyen Ekici (47) yaralandı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdem Ekici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Müzeyyen Ekici ise sevk edildiği Konya'daki hastanede yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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