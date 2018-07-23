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Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuzda 73,1'e yükseldi
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuzda 73,1'e yükseldi.
Haziran ayında endeks 70,3 seviyesinde bulunuyordu.
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