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KPSS'de dikkat çeken sorular

ÖSYM'nin dün yaptığı 2018 KPSS'de dikkat çekici sorular yer aldı.
23 Temmuz 2018 10:24
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KPSS'de dikkat çeken sorular

22 Temmuz'da uygulanan 2018 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı sonrasında, neredeyse tüm adaylar Google'a koştu. Bir çok aday da memurlar.net forumunu kullandı. Tıklayınız.

Google'da en çok aranan soru "Rum Sındığı" oldu.

İşte bazı dikkat çekici sorular:

En uzun sürer Dışişleri Bakanlığı yapan- Tevfik Rüştü Aras

Milli Güvenlik Kurulu gündemini kim belirler: Cumhurbaşkanı

Atatürk barış ödülü alıp 2018 de yaşamını yitiren: Bernard Lewis

E- devlette yoğun talep gören 2018 uygulaması: Alt soy üst soy uygulaması

Hamlet: Olmak ya da olmamak : Shakespeare

Cumhuriyet sonrası Anayasalar: 1924 2961 ve 1980 anayasaları

Selçukluların mimariye kazandırdığı yapı: Kümbet

GAP kapsamında olmayan: Deriner HES

Soru ve cevap değerlendirmeleri için tıklayınız.
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