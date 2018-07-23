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KPSS'de dikkat çeken sorular
ÖSYM'nin dün yaptığı 2018 KPSS'de dikkat çekici sorular yer aldı.
22 Temmuz'da uygulanan 2018 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı sonrasında, neredeyse tüm adaylar Google'a koştu. Bir çok aday da memurlar.net forumunu kullandı. Tıklayınız.
Google'da en çok aranan soru "Rum Sındığı" oldu.
İşte bazı dikkat çekici sorular:
En uzun sürer Dışişleri Bakanlığı yapan- Tevfik Rüştü Aras
Milli Güvenlik Kurulu gündemini kim belirler: Cumhurbaşkanı
Atatürk barış ödülü alıp 2018 de yaşamını yitiren: Bernard Lewis
E- devlette yoğun talep gören 2018 uygulaması: Alt soy üst soy uygulaması
Hamlet: Olmak ya da olmamak : Shakespeare
Cumhuriyet sonrası Anayasalar: 1924 2961 ve 1980 anayasaları
Selçukluların mimariye kazandırdığı yapı: Kümbet
GAP kapsamında olmayan: Deriner HES
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