1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali açıkladı: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yok

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23 Temmuz 2018 10:35
Yazdır
Vali açıkladı: Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür can ve mal kaybı olmadığı gibi herhangi bir hasar da yok. Civardaki tüm köylerimizi jandarma ve AFAD ekiplerimiz taradı, herhangi bir sıkıntı yok. Bu kadarla geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,016 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 Bakanlıkta, Müsteşarların görev süresi sona erdi
23 Temmuz 2018 11:04		 YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
23 Temmuz 2018 09:05
Tarımda fikir havuzu
23 Temmuz 2018 08:55		 Bedelli askerliğe gidenler ücretsiz izinli sayılır
23 Temmuz 2018 08:05
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
23 Temmuz 2018 07:40		 Bedelli beklentisi katlanarak arttı
23 Temmuz 2018 07:25
Dar gelirliye 25 milyar liralık sosyal yardım
23 Temmuz 2018 06:40		 Bedelli askerlik için kritik gün bügün
23 Temmuz 2018 06:20
TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye
22 Temmuz 2018 17:00		 Başka yerde adres gösteren kişilere ceza
22 Temmuz 2018 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
KPSS'de dikkat çeken sorular
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce, atama yapabilir
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
YÖK'ten TBMM'ye 'ihraç' itirazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat 1
yerin dibine girmek 4
hasret gültekin 1
barış alıcı 1
mehdi 4
sevilen koku 3
Mihriban 2
Yin ve yang 3
ideolojik körlükle malul yazarların durumu 1
mars 1
SON İLANLAR
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam