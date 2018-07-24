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Akademisyenler, FETÖ'den ihraçlarda, Rektörlerin takdirine bırakılmamalı!
YÖK, geçen hafta Adalet Komisyonuna verdiği görüşte, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemediğini belirtmişti. Akademisyenlerin rektörlerin takdirine bırakılması doğru bir uygulama olmayacaktır.
15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL dönemini incelediğimizde şunu görmekteyiz.
1- Başbakanlık insiyatif olmadığı için ortak bir uygulama geliştirilemedi. Örneğin Bir bakanlık, 2 ay sendika üyeliğinden dolayı ihraç işlemi uygularken bazı bakanlıklar 1 yılı esas aldı.
2- Benzer bir sorun üniversitelerde de yaşandı. Rektörler, kendileri ile rektörlük yarışına girenleri veya sevmediklerini ihraç listelerine koyup ihraç edebildi.
Özellikle üniversitelerde, OHAL döneminde yaşanan sorunların yaşanmaması için, Rektörlerin ihraçlara dair kararlarının denetime tabi tutulması gerekmektedir.
Bu bağlamda, YÖK'ün idari veya mali özerkliği öne sürerek, FETÖ ihraç süreçlerinde yer almamak istemesi, uygun değildir.
Bu bağlamda, torba teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında, ilgili maddenin değiştirilmemesi gerekmektedir. Eğer değiştirilecekse de, onay makamı olarak örneğin Milli Eğitim Bakanlığı belirlenmelidir.
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