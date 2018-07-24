1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akademisyenler, FETÖ'den ihraçlarda, Rektörlerin takdirine bırakılmamalı!

YÖK, geçen hafta Adalet Komisyonuna verdiği görüşte, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemediğini belirtmişti. Akademisyenlerin rektörlerin takdirine bırakılması doğru bir uygulama olmayacaktır.
24 Temmuz 2018 10:02
Yazdır
Akademisyenler, FETÖ'den ihraçlarda, Rektörlerin takdirine bırakılmamalı!

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL dönemini incelediğimizde şunu görmekteyiz.

1- Başbakanlık insiyatif olmadığı için ortak bir uygulama geliştirilemedi. Örneğin Bir bakanlık, 2 ay sendika üyeliğinden dolayı ihraç işlemi uygularken bazı bakanlıklar 1 yılı esas aldı.

2- Benzer bir sorun üniversitelerde de yaşandı. Rektörler, kendileri ile rektörlük yarışına girenleri veya sevmediklerini ihraç listelerine koyup ihraç edebildi.

Özellikle üniversitelerde, OHAL döneminde yaşanan sorunların yaşanmaması için, Rektörlerin ihraçlara dair kararlarının denetime tabi tutulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, YÖK'ün idari veya mali özerkliği öne sürerek, FETÖ ihraç süreçlerinde yer almamak istemesi, uygun değildir.

Bu bağlamda, torba teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında, ilgili maddenin değiştirilmemesi gerekmektedir. Eğer değiştirilecekse de, onay makamı olarak örneğin Milli Eğitim Bakanlığı belirlenmelidir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,265 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, bu yıl özel okula teşviğinde sistemi değiştirmeli
23 Temmuz 2018 11:02		 Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
22 Temmuz 2018 00:04
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
21 Temmuz 2018 01:57		 Milli Eğitim Bakanımız yeni ama anlayış eski!
20 Temmuz 2018 10:25
Birleştirilen bakanlıklarda, başlangıçta tek Bakan yardımcılığı olmalı
19 Temmuz 2018 17:54		 MEB Bakanı Ziya Selçuk'u Bekleyen Sorunlar- 2
19 Temmuz 2018 15:35
Akademisyenlerin iadesi için değişiklik teklifi
19 Temmuz 2018 11:05		 Yıpranma süresi düzenlemesi geçmişi kapsar mı?
19 Temmuz 2018 10:09
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
19 Temmuz 2018 00:05		 Tabiplere beş katına kadar döner sermaye ödemesi
18 Temmuz 2018 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Şişko' diyen öğretmene 2 yıl hapis istemi
Uçum: SGK ve Milli Kütüphane iddiaları doğru değil
'Bekara ev yok' diyene 15 bin TL'yi bulan ceza kapıda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yatılı misafir 5
21.07.2018 galatasaray vs valencia maçı 2
elif elmas 1
tek başına sinemaya gitmek 3
Sadakat 3
sevilen koku 3
frau m.a.p 1
safiye inci 6
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
kadına saygısı olmayan adam! 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik personel alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretm üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam