Yarın İstanbul'da 'dolu yağacak' tahmini

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselirken, parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak. Yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen, "Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da da başlayacaktır. Metrekareye bazen 50 kg'ın üzerinde yağış görülecektir. Yağışın süresi çok önemli, bu şiddette yarım saat yağarsa su baskınlarına neden olur" dedi. Prof. Şen, "Marmara Denizi'nin Tuzla-Silivri gibi karaya yakın bölgelerinde olasılık az da olsa, deniz üzerinde hortum olabilir. Karadeniz'in Şile-Kilyos kıyılarında hortum olasılığı var. Yağış esnasında kuvvetli rüzgar olur. Yağış içerisinde dolu yağışı da olur ama bu dolunun araçlara zarar verecek büyüklükte olup olmayacağını akşam verilerinin değerlendirmesinden sonra açıklarız" mesajını paylaştı.

Aşırı ısınan hava, havadaki kararsızlık değerlerinin yüksek seyretmesi, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve diğer meteorolojik şartlar göz önünde tutulduğunda, İstanbul ve çevresinde yarın şiddetli yağış ve beraberinde sıra dışı hava olaylarının görülme olasılığı bulunuyor.

'METREKAREYE 50 KG'DAN FAZLA YAĞIŞ'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yarın öğle saatlerinde beklenen yağışa dikkat çekti. Prof. Şen, "Trakya'da bugün öğleden sonra başlayacak yağış, yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da da başlayacaktır. Metrekareye bazen 50 kg'ın üzerinde yağış görülecektir. Yağışın süresi çok önemli, bu şiddette yarım saat yağarsa su baskınlarına neden olur. Marmara ve Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları çok yüksek. Marmara'da 26-27 derece, Karadeniz'de 23-25 derece. Bu durum yağışın şiddetini ve karasızlığı artırır. Bu da yıldırım ve hortum gibi doğa olaylarının oluşmasında artırıcı rol oynar" uyarısında bulundu.