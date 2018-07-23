1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un konut fiyatı en ucuz ilçesi Esenyurt oldu

Ajans Press'in Türkiye Veri İşleme Merkezi'nden derlediği bilgilere göre; İstanbul ilçeleri arasında en düşük konut metrekare fiyatına 2 bin 204 lira ile Esenyurt sahip oldu. Metrekare başına en yüksek ortalama ise 11 bin 409 lirayla Beşiktaş'a ait oldu
23 Temmuz 2018 10:59
Yazdır
İstanbul'un konut fiyatı en ucuz ilçesi Esenyurt oldu

Medya takip şirketi Ajans Press, İstanbul özelindeki konut metrekare fiyatları üzerine yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Şirketin Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Esenyurt, İstanbul ilçeleri arasında ortalama en düşük konut metrekare fiyatına sahip ilçe oldu. Metrekare başına 2 bin 204 lira değere sahip Esenyurt'u, 2 bin 312 lira ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri, 2 bin 466 liralık konut değeriyle de Arnavutköy takip etti.

En yüksek değer Beşiktaş'ın

Konuyla ilgili gerçekleştirilen medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında 55 bin 496 konut ve gayrimenkul haberi tespit edildi. 2017 yılındaki haber sayısı ise 88 bin 351 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, satılık ve kiralık ilanlı konut fiyatlarındaki artışın en çok konuşulanlar arasında yer aldığı görüldü. Raporda, yine konutların metrekare fiyatına bakıldığında en değerli ilçesinin 11 bin 409 lirayla Beşiktaş'a ait olduğu anlaşıldı. Beşiktaş'ı 9 bin 879 liraya Sarıyer, 7 bin 925 lirayla da Bakırköy izledi. Anadolu yakasının kalbi olarak görülen Kadıköy ise listeye dördüncü sıradan girerken, metrekare başına 7 bin 62 lira değerinin olduğu görüldü.

İlk 10'un içinde yer alan bazı ilçeler ise; Adalar, Şişli, Üsküdar, Beykoz olarak belirlendi. Diğer ilçelerde de ortalama konut metrekare fiyatları şu şekilde belirlendi; Ataşehir'de 4 bin 406 lira, Beyoğlu'nda 4 bin 972 lira Eyüp'te 4 bin 261 lira, Fatih'te 4 bin 187 lira.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 616 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı
22 Temmuz 2018 14:18		 'Konut satışlarını düşük faiz ve kampanya artırdı'
19 Temmuz 2018 20:34
Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı
19 Temmuz 2018 14:27		 Konut satışları Haziran'da yıllık yüzde 22.4 arttı
19 Temmuz 2018 10:11
İstanbul Yeni Havalimanı bölgedeki konut fiyatlarını artırdı
17 Temmuz 2018 10:38		 Türk müteahhitler dünyanın konutunu inşa etti
14 Temmuz 2018 19:17
Türk müteahhitler dünyanın konutunu inşa etti
14 Temmuz 2018 11:59		 Ev fiyatlarında Beşiktaş Esenyurt'u beşe katladı
14 Temmuz 2018 09:00
TOKİ'nin Silivri konut kurası yarın yapılacak
10 Temmuz 2018 14:58		 Türkiye'den en çok Almanlar konut aldı
08 Temmuz 2018 13:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
KPSS'de dikkat çeken sorular
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce, atama yapabilir
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
YÖK'ten TBMM'ye 'ihraç' itirazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robin van persie 1
mesut özil 5
karşıtların birliği 2
sude 6
yahudi ulus devleti yasası 1
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
supporters 9
Mihriban 2
yeğen 3
tarih 1
SON İLANLAR
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam