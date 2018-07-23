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5 Bakanlıkta, Müsteşarların görev süresi sona erdi
Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında mevcut müsteşarların görevleri sona erdi
21 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnameleriyle, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında mevcut müsteşarların görevleri sona erdi
703 sayılı KHK'nın ilgili maddesi şu şekildedir:
"MADDE 179- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.
DEĞERLENDİRME
1- Bu maddeye göre, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, iptal edilmiştir.
2- Sadece Müsteşarlar, bakan yardımcıları atanana kadar görevlerine devam edecektir. Müsteşar yardımcılığı kadrosu, 9 Temmuz tarihi itibariyle bulunmamaktadır. müsteşar yardımcılarının kadroları 9 Temmuz itibariyle şahsa bağlı hale getirilmiştir.
3- Beş Bakanlıkta bakan yardımcısı ataması 21 Temmuz itibariyle yapılmıştır. Dolaysıyla bu bakanlıklardaki mevcut müsteşarlar eğer bakan yardımcısı olamamış iseler görevleri sona ermiştir.
4- Bakan yardımcısı ataması henüz yapılmayan Bakanlıklarda, Müsteşarlar mevcut görevlerine devam edecektir.
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