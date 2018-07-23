5 Bakanlıkta, Müsteşarların görev süresi sona erdi

21 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnameleriyle, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında mevcut müsteşarların görevleri sona erdi

703 sayılı KHK'nın ilgili maddesi şu şekildedir:

"MADDE 179- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 32- Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam ederler.

Müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi ile kadroları kaldırılan diğer üst kademe kamu yöneticilerinin mevcut kadroları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni düzenleme yapılıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Bu madde kapsamına giren üst kademe kamu yöneticilerinin mali, sosyal hak ve yardımları, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar, bu maddenin yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödenmeye devam eder."

DEĞERLENDİRME

1- Bu maddeye göre, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve merkez valisi kadroları, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, iptal edilmiştir.

2- Sadece Müsteşarlar, bakan yardımcıları atanana kadar görevlerine devam edecektir. Müsteşar yardımcılığı kadrosu, 9 Temmuz tarihi itibariyle bulunmamaktadır. müsteşar yardımcılarının kadroları 9 Temmuz itibariyle şahsa bağlı hale getirilmiştir.

3- Beş Bakanlıkta bakan yardımcısı ataması 21 Temmuz itibariyle yapılmıştır. Dolaysıyla bu bakanlıklardaki mevcut müsteşarlar eğer bakan yardımcısı olamamış iseler görevleri sona ermiştir.

4- Bakan yardımcısı ataması henüz yapılmayan Bakanlıklarda, Müsteşarlar mevcut görevlerine devam edecektir.