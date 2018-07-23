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Bedellide gün sayısı 21 gün olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik gün sayısının 21 gün olarak belirlendiğini söyledi.
23 Temmuz 2018 11:07
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Bedellide gün sayısı 21 gün olacak

Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitimin 21 gün olarak revize edilmesini teklif edeceklerini bildirdi. '15 bin ve 25 yaş' kriterlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Muş, son kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) vereceğini söyledi.

'3 KRİTER SÖZ KONUSU'

"Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. 25 yaş, 28 günlük temel eğitim ve 15 bin lira bedel. Kamuoyu ve siyasetteki tartışmalar ile TSK'nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde, 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte. Biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona öneride bulunacağız" diyen Muş, sözlerine şöyle devam etti:

"Teklifle ilgili çalışmalara son halini TBMM verir. Müzakerelerde bizim teklifimiz, 28 günün 21 gün şeklinde yeni bir teklif olarak sunulmasıdır. Takdir miletvekillerinindir. Bedel ve yaşta bir değişiklik olmayacak; 25 yaş ve 15 bin lira."

Muş, teklifle ilgili olarak başkaca bir değişikliğin şu aşamada yer almayacağını söyledi.
Memurlar.Net - Özel

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