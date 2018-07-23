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Bahçeli'den ilk yorum: Koray Aydın gereğini yapmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararı almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" dedi
23 Temmuz 2018 11:09
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Bahçeli'den ilk yorum: Koray Aydın gereğini yapmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararına ilişkin, "Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" dedi.

"KORAY AYDIN VE ARKADAŞLARI, HANIMEFENDİYİ MUTLAKA İKNA ETMELİ"

Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin Afyon'da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

Öncelikle İP'in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.
Memurlar.Net
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