Talebi reddedilen Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye sitem

406 gündür cezaevinde bulunan CHP Milletvekili Berberoğlu, son tahliye talebi de reddedilince 'kimseyle görüşmeme' kararı aldı. CHP yönetimine sitem eden Oya Berberoğlu, "CHP'den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik. Yargıdan adil karar çıkmazsa AYM ve Yargıtay önünde eylem yapacağım. AİHM'e kadar gideceğim" dedi. Sözcü'ye konuşan Oya Berberoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"ENİS HİÇBİR ZAMAN AÇLIK GREVİ DÜŞÜNMEDİ"

Her cuma günü eşimle görüşe gidiyorum. Ayda bir kez açık, üç kez de cam arkasından telefonla, yani kapalı görüş yapıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü de kapalı görüş yaptık. Yani telefonla konuştuk. Görüşten çıkınca Yargıtay'ın tutukluluğun devamına karar verdiğini, kızımın telefonuyla öğrendim. Benden sonra görüşe CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gelmişti. Enis, eylem yapacağını Utku Bey'e de söylemiş ve açıklamasını ona yazdırmış. Eşimin eylem yapma kararını 15 gün önce öğrendiğimde, kendisinin kararına saygı duyduğumu ve sonuna kadar da destekleyeceğimi söyledim. Şunu söyleyeyim Enis, hiçbir zaman açlık grevi düşünmedi. Açlık grevini ben de asla desteklemem.

"YARGITAY ANAYASAYI AYAKLAR ALTINA ALDI"

Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlığı kazanmasıyla serbest bırakılması için avukatımız Yargıtay'a başvurmuştu. 25 gün dosya bekletildi. Mahkemelerin adli tatile girileceği gün karar verildi. Kararın o gün çıkacağını tahmin ediyordum. Yargıtay'ın, anayasayı ayaklar altına almayacağını da düşünüyordum ama aldılar.