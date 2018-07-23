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12 milyon emeklinin aylığı 22 milyon çalışandan

Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 415 kişi sigortalı çalışıyor
23 Temmuz 2018 11:33
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12 milyon emeklinin aylığı 22 milyon çalışandan

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün "Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran, sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışanın bulunmasıdır. Maalesef Türkiye'de 1 emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 dosya düzeyinde" dedi.

Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 415 sigortalı çalışan bulunuyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanların sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, mevcut emekli sayısının aralarında Bulgaristan, Danimarka ve Norveç'in de olduğu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu yılın nisan verilerine göre, Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişinin devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı aldığına aktaran Ergün, buna karşın SGK'ye prim ödeyen çalışan sayısının 22 milyon 407 bin 415 kişi olduğuna dikkati çekti.

Mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin aktüeryal dengesindeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Ergün, "Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran, sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışanın bulunmasıdır. Maalesef Türkiye'de 1 emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 dosya düzeyinde." dedi.

"Torunlarımızın bedel ödememesi için tedbirler alınmalı"

Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak istihdamı artıramaz ve kayıt dışı istihdamı düşüremezsek gelecekte çalışanların ödediği sigorta primleri, emeklilerin aylıklarını karşılayamaz. SGK'nin mevcut aktüeryal dengesi bizi endişelendiriyor. Sadece yetkililerimiz değil, bütün toplumumuz, yaklaşan bu tehlikeyi ciddiye almalı ve yarın çocuklarımızın ya da torunlarımızın bedel ödememesi için gereken tedbirler ivedilikle alınmalıdır."

7,5 milyon SSK emeklisi var

SGK'nin bu yılın nisan ayı verilerine göre, Türkiye'de aktif sigortalı ve pasif sigortalı (emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanlar) sayıları ile aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranı şu şekilde:

Anadolu Ajansı
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