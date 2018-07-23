'İhraçları olağanlaştıran düzenleme tekliften çıkarılmalı'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "Tüm akademik personeli ilgilendiren ve kamudan ihraçları olağanlaştıracak olan Anayasaya aykırı düzenleme, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Dair Kanun Teklifi'nden çıkarılmalıdır." dedi.

Özdemir ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, bugün Genel Kurulda görüşülecek olan kanun teklifinin, sadece bir isim değişikliğinden ve OHAL uygulamalarını kalıcı, sürekli hale getirmekten ibaret olduğunu savunan Özdemir, "Teklifin Genel Kurulda yasalaşmasıyla birlikte resmi üyelik müzakerelerimizin devam ettiği AB'den ve resmi kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Avrupa Konseyinin kurucu değerlerinden iyice uzaklaşacağız." diye konuştu.

Özdemir, bu teklifle Kopenhag siyasi kriterleri başta olmak üzere Avrupa değerleriyle makasın iyice açılacağını, Avrupa'daki Türkiye karşıtlarının argümanlarına da savunulması güç bir malzeme verilmiş olacağını söyledi.

Teklifin tümüne karşı olmakla birlikte özellikle 23. maddesine itiraz ettiklerini dile getiren Özdemir, bu maddeyle, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personelin, YÖK Başkanı'nın teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla ihracının yolunun açıldığını öne sürdü.

Özdemir, bu maddeyle sadece keyfi ihraçlarla sınırlı kalınmadığını, sosyal ve özlük hakların da kaybolduğunu belirtti.

Teklifin yasalaşmasıyla, delil ve dayanak olmadan akademik personelin hukuksuz ihracının önünün açılacağını savunan Özdemir, "İtibarı ve nitelikleri tartışılan üniversitelerimiz, uluslararası alanda açıklanması çok daha zor duruma düşürülecektir. Tüm akademik personeli ilgilendiren ve kamudan ihraçları olağanlaştıracak olan Anayasaya aykırı düzenleme, tekliften çıkarılmalıdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da teklifin 23. maddesiyle YÖK'e 3 yıl boyunca üniversitelerden akademisyenleri ihraç etme yetkisinin verildiğini öne sürdü.

Kaya, getirilen yasa teklifinin YÖK'ü bile isyan ettirdiğini, antidemokratik düzenlemelerle, akademisyenlerin üniversitelerden ihracı konusunda sorumluluk almak istemeyen YÖK'ün düzenlemeye karşı çıktığını söyledi.

AK Parti'nin OHAL'i kaldırmadığını iddia eden Kaya, OHAL'i 3 yıl daha uzatmak için darbe yasası çıkartmak istediğini savundu.