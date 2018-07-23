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Kırklareli'nde trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı
23 Temmuz 2018 11:41
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Kırklareli'nde trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, İbrahim Sevil yönetimindeki 39 BE 290 plakalı otomobil ile Ayberk Yılmaz idaresindeki 39 AL 647 plakalı traktör, Pınarhisar ilçesinin Karıncak köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile otomobildeki Gürsel Kahvecioğlu ve traktördeki Şenay Yılmaz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede, otomobil sürücüsü Sevil ile Kahvecioğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise tedavilerine devam ediliyor.

Kazada otomobilin motor kısmının parçalandığı görüldü.
Anadolu Ajansı
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