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İYİ Partili Koncuk: Genel başkanımız tek aday olacak
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, olağanüstü kurultay hakkında açıklama yaptı. Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok" dedi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, olağanüstü kurultay hakkında açıklama yaptı. Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok" dedi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "İYİ Parti'de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
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