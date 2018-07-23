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İYİ Parti Sözcüsü: Bahçeli en son konuşacak adamdır

İYİ Parti Sözcüsü Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hanımefendi ikna edilmeli" açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli, en son konuşacak adamdır. Birisi kongre çağrısı yapar, birisi kongreden korkar. Herkes kendi işine bakmalı. Bizim bir terbiyemiz var, başka partilerin içişlerine karışmayız" ifadesini kullandı
23 Temmuz 2018 12:10
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İYİ Parti Sözcüsü: Bahçeli en son konuşacak adamdır

Olağanüstü kongre kararının ardından İYİ Parti'den açıklama yapıldı.

İYİ parti Sözcüsü Aytun Çıray şunları söyledi:

Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon'da İYİ Parti'nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşadıklarımız, oradan çıkardığımız deneyimler ve bu deneyimler ışığında gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya koyacağımız ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir karşılıklı tartışmalı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde, esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti'yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.

Doğrusu bu diğer liderler için, Türkiye demokrasisi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Tabi bu sayın genel başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın genel başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir.

"SAYIN BAHÇELİ, EN SON KONUŞACAK ADAMDIR"

Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hanımefendi ikna edilmeli" açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli, en son konuşacak adamdır. Birisi kongre çağrısı yapar, birisi kongreden korkar. Herkes kendi işine bakmalı. Bizim bir terbiyemiz var, başka partilerin içişlerine karışmayız" ifadesini kullandı.

Sayın Genel Başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultay yapma kararı alınmıştır."
Memurlar.Net
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