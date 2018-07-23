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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün (23 Temmuz 2018) tarihinde açıklanacak. MEB tarafından saat henüz verilmedi. Öğretmen adayları MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor
23 Temmuz 2018 12:18
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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

17 Temmuz Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri 20 Temmuz 2018 Cuma tarihinde son buldu. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN YOĞUN İLGİ

MEB'in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095'ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar, bu bölümün "11.3." maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il mil li eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler i l milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu ad aylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapması na engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atamaları ken dilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.
Memurlar.Net
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