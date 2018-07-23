|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 43 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 43 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile irtibatlı ve örgütle iltisaklı sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) şahıslara yönelik 20 Temmuz'da Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Fatih, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde bulunan 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 şahıs yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu haber 571 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI