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Harp Akademileri darbe davasında 125 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 125 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
23 Temmuz 2018 12:49
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Harp Akademileri darbe davasında 125 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 125 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Anadolu Ajansı
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