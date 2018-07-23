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Harp Akademileri darbe davasında 125 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 125 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 125 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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