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'Türkiye, canlıdan böbrek naklinde en tecrübeli ülke'

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci: Canlıdan böbrek naklinde dünyada en fazla tecrübeye sahip ülke konumundayız. Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var
23 Temmuz 2018 12:54
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'Türkiye, canlıdan böbrek naklinde en tecrübeli ülke'

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin canlıdan böbrek naklinde dünyada en tecrübeli ülke olduğunu belirterek, "Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." dedi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (INT)" kapsamında "Organ Nakli ve Bağışı Teknik Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Kahveci, organ azlığı, yeterli organın temin edilememesi, bekleme listelerinin sürekli artması, artan canlı nakillerin tetiklediği organ trafiği, organ ticareti gibi birçok sorunun tüm ülkelerde ortak olduğunu söyledi.

İhtiyaçların da ortak olduğunu dile getiren Kahveci, ülkelerin yasal düzenlemelerini güçlendirmeleri, organizasyonel yapılarını kurmaları ve genişletmeleri gerektiğini anlattı.

Yeterli sayıda organ temini için bağış aktivitelerinin artırılmasının önemine işaret eden Kahveci, Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi'nin, bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışmak için 2015'te başlatıldığını hatırlattı.

Kahveci, 3 yılda birçok program uyguladıklarını, 76 ülkenin aktif şekilde programa dahil olduğunu belirterek, "Temel amaç, programa katılan ülkelerde yasal açıdan durumu güçlendirmek." diye konuştu.

- "Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var"

Türkiye'de 150'den fazla merkezde kemik iliği, yüz, kol, kornea gibi birçok naklin uygulandığını belirten Kahveci, "Türkiye, canlıdan böbrek ve karaciğer naklinde üst sıralarda. Canlıdan böbrek naklinde dünyada en fazla tecrübeye sahip ülke konumundayız. Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." ifadelerini kullandı.

Organ teminini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Eyüp Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeterli sayıda organ nakli merkezi, teknik ve personel kapasitesi mevcut ancak organ yetersizliği nedeniyle bekleme listelerindeki hastalara yeterince organ nakli yapamıyoruz. Organ teminini artırmak için iki yönlü çalışma yürütüyoruz. Birincisi özellikle yoğun bakımda çalışan sağlık personelinin eğitilmesi, ikincisi de toplumsal farkındalığın artırılması. Organ bağışı ile ilgili yapılan anketler, dini nedenlerle insanlarımızın organ bağışına çekinceli yaklaştığını gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı konusunda çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde farklı gruplar var, bu nedenle her gruba inip anlatmak gerekiyor."

- Projeye 5 milyon lira hibe

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, 5 milyon lira hibe ile projeyi desteklediklerini söyledi.

Proje bütçesinin yüzde 75'inin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"İstanbul, finans, kültür, ticaret gibi her konuda global bir merkez olmuş durumda. Sağlık endüstrisinde ve özellikle organ nakli konusunda da bölge lideri olan İstanbul, bu konuda da global bir merkez olma yolunda ilerliyor. İstanbul'da uluslararası akreditasyon sistemine sahip çok sayıda hastane, çok yetenekli doktorlar ve çok eğitimli sağlık personelimiz var. Proje, 70 ülkeden organ nakli ile ilgili çalışan ekipler arasında ağ kurulmasını hedefliyor. Öncelikli hedef İstanbul'un bu ağda bir eğitim merkezi olması. Proje ile hem eğitim hem de sağlık hizmeti ihraç ediyor olacağız."

25 ülkeden 67 uzmanın katıldığı ve 3 gün sürecek çalıştayın son gününde, İstanbul'daki hastaneler ziyaret edilecek.
Anadolu Ajansı
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