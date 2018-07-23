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6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 bakan yardımcılığına atama yapıldı.
Bugünkü resmi gazetenin mükerrer sayısında 6 bakan yardımcılığı ile bir genel müdürlük kadrosuna atama yapıldı
Yapılan atamalar şu şekilde:
-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Fatma VARANK'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/31)
-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/32)
-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mücahit DEMİRTAŞ'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/33)
-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Abdullah TANCAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/34)
-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Alparslan BAYRAKTAR'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/35)
-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mithat CANSIZ'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/36)
-- Karayolları Genel Müdürlüğüne, Abdulkadir URALOĞLU'nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/37)
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