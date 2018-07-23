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6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 bakan yardımcılığına atama yapıldı.
23 Temmuz 2018 13:01
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6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı


Bugünkü resmi gazetenin mükerrer sayısında 6 bakan yardımcılığı ile bir genel müdürlük kadrosuna atama yapıldı

Yapılan atamalar şu şekilde:


CUMHURBAŞKANI KARARLARI

-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Fatma VARANK'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/31)

-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/32)

-- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mücahit DEMİRTAŞ'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/33)

-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Abdullah TANCAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/34)

-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Alparslan BAYRAKTAR'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/35)

-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mithat CANSIZ'ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/36)

-- Karayolları Genel Müdürlüğüne, Abdulkadir URALOĞLU'nun Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/37)
Memurlar.Net
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