Antalya'daki kül olan 60 hektarlık alan havadan görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yangında çiftçilere ait evler, seralar, traktör ve kamyonet ile çok sayıda tarım makinesi zarar gördü.

Kül olan 60 hektarlık alan havadan görüntüledi

AA ekibi, yangında kül olan 60 hektarlık alanı drone ile havadan görüntüledi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeni ve zararın boyutlarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dikici, dün öğle saatlerinde başlayan yangına 6 helikopter, 3 uçak, 39 arazöz, 32 teknik eleman, 9 dozer, 2 greyder ve bölge sakinlerince müdahale edildiğini belirtti.

"60 hektarlık alan yandı, 3 ev, 8 sera zarar gördü"

Dikici, "4 kurum ve vatandaşların destekleriyle yaklaşık 5 saatte kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ile zarar tespit çalışmaları devam ediyor. 3 kullanılmayan ev ile 8 sera zarar gördü. Yaklaşık 60 hektarlık alan yandı ancak bölgede hala ölçümler yapılıyor. Net sonuçlar, tespit çalışmalarının ardından belirlenecek." diye konuştu.

"Çok korktum"

Evine kadar ulaşan yangında down sendromlu oğlu Osman Sargın (42) ile dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan, yürüme güçlüğü çeken Nazife Sargın (79), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sargın, gözü gibi baktığı ormanın yandığını belirterek, "Yangında dumandan zehirlendim. Zehirlenip gideydim de bu dertleri görmeyeydim. Çok korktum. Süründüm de kimseler gelmedi." diye konuştu.

"Ciğerlerimiz yok oldu"

Çiftçi Murat Üçkarış (54) da yangının kendiliğinden çıkmadığını, mutlaka insan kusuru bulunduğunu söyledi.

Felaketin her türlüsünün kötü olduğunu kaydeden Üçkarış, "Afet büyük boyuttaydı ama buna da şükürler olsun. Can kaybı olmadı. En büyük sevincimiz o ama maddi zarar var. 40-50 yıldan beri var olan ormanlarımız, ciğerlerimiz yok oldu. Alışmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.