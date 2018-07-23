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Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı yüzde 34 arttı
Turizmin başkenti Antalya'ya son 6 ayda havayolu ile gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 arttı
Turizmin başkenti Antalya'ya son 6 ayda havayolu ile gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 artışla 6 milyon 199 bin 361 oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre, kente bu yıl Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı geçen yıla göre artış gösterdi.
Geçen yıl 20 Temmuz'a kadar 4 milyon 627 bin 228 turistin geldiği kentteki havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 199 bin 361 turist iniş yaptı.
Öte yandan iki havalimanında, temmuz ayının ilk 20 gününde 1 milyon 445 bin 709 kişiye hizmet verildi.
Hatice Özdemir Tosun
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