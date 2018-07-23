1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

Turizmin başkenti Antalya'ya son 6 ayda havayolu ile gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 arttı
23 Temmuz 2018 13:17
Yazdır
Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı yüzde 34 arttı

Turizmin başkenti Antalya'ya son 6 ayda havayolu ile gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 artışla 6 milyon 199 bin 361 oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre, kente bu yıl Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı geçen yıla göre artış gösterdi.

Geçen yıl 20 Temmuz'a kadar 4 milyon 627 bin 228 turistin geldiği kentteki havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 199 bin 361 turist iniş yaptı.

Öte yandan iki havalimanında, temmuz ayının ilk 20 gününde 1 milyon 445 bin 709 kişiye hizmet verildi.

Hatice Özdemir Tosun
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 416 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu
23 Temmuz 2018 10:17		 Artık trend değişiyor, orta vadede dolar yerine TL
23 Temmuz 2018 08:45
Milli teknolojiye iki soluklu plan
23 Temmuz 2018 08:25		 Yeni sisteme küresel bütçe
23 Temmuz 2018 07:35
İşi olmayan kalmayacak
23 Temmuz 2018 07:20		 O ilçeden 40 ülkeye rögar kapağı ihracatı
22 Temmuz 2018 20:42
Çin Türkiye'yi çekirdek ile vurdu
22 Temmuz 2018 19:30		 Ekonomistler politika faizinde artış bekliyor
22 Temmuz 2018 13:58
İran'dan Türkiye'ye 4 ayda 800 binin üzerinde turist gitti
22 Temmuz 2018 12:28		 Hava yükünün 26 milyon tonu Türkiye'den taşındı
22 Temmuz 2018 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce, atama yapabilir
Bahçeli'den ilk yorum: Koray Aydın gereğini yapmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek başına sinemaya gitmek 3
sevilen koku 3
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 1
bedelli askerlik 1
yahudi ulus devleti yasası 1
ayvalık 1
güzel kadın 1
yeğen 3
tarih 1
barış alıcı 1
SON İLANLAR
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam