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CHP'de MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
Kurultay tartışmasının yaşandığı CHP'de, bugün önemli bir toplantı var. Partinin Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
Toplantının ana gündem maddesi, parti içi muhakefetin geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlattığı kuurltay süreci olacak.
Muhalifler, cuma günü 600'ün üzerinde imza topladıklarını açıklamış, Genel Merkez'den de, "O imzaları getirin, kurultayı ilan edelim" resti gelmişti.
Ancak parti içi muhalefet, önümüzdeki pazartesi dolacak imza toplama süresini sonuna kadar kullanma kararı almıştı. MYK'da tüm bu başlıklar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK gündemini saat 14.00'te düzenlenmesi planlanan basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.
AK PARTİ MYK DA TOPLANIYOR
Ankara'da bugün bir başka önemli toplantı daha var. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 14'teki toplantının ana gündem başlığa ise 18 Ağustos'taki Olağan Kongre olacak.
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