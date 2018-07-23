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İstanbul'da kiralar en çok Kadıköy'de düştü

İstanbul Kadıköy'de 2+1'lik bir evin kirası bir ara 3 bin TL'ye yaklaşmıştı. Ancak kentsel dönüşüm sonrası konuttaki stok artışı ve satılmayan evlerin kiraya verilmesiyle 2 bin TL'ye kadar geriledi. Metro etkisi ile Üsküdar-Ümraniye hattında kiralar bir yılda yüzde 20 arttı. Kirada en pahalı ilçe Beşiktaş olurken en ucuz ilçe ise Beylikdüzü olarak öne çıkıyor. İşte kiralarda durum
23 Temmuz 2018 13:23
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İstanbul'da kiralar en çok Kadıköy'de düştü

İstanbul'da kiralık ev fiyatları Kadıköy gibi ilçelerde kentsel dönüşümle oluşan yapı stoku sonucu düşerken, bazı ilçelerde (Ümraniye gibi) ise yeni metro hatlarıyla önemli oranda arttı.

Kadıköy'de, sadece Fikirtepe'de 4-5 binden fazla yeni konutun üretilmesiyle birlikte ilçedeki kiralık fiyatları rekor seviyelerden düşüş eğilimine girdi. Uzmanlara göre 20 binden fazla konutun satış için beklediği Kadıköy'de satılık ev fiyatlarının hala yüksek seyretmesi nedeniyle ev sahipleri kiralama yolunu tercih ediyor. Geçen yıl 3 bin TL'ye yaklaşan kiralar Kadıköy'de 2 bin TL seviyesine geriledi. Kiralık evlerin uzun süre boş kalması nedeniyle ilçede 2+1 tipindeki evler 1.200 ile 1.800 TL arasında değişen fiyatlarla kiralanıyor. Bağdat Caddesi ve civarında ise düşen konut fiyatları kiraları da etkilerken, ilçede deniz gören lüks konutlar hariç kira oranlarında yüzde 20'lere varan düşüş yaşandı.

ÜSKÜDAR'DA KİRALAR YÜKSELİŞTE


Kısa süre önce hizmete giren Üsküdar-Ümraniye Metrosu ise bölgedeki kira fiyatlarını uçurdu. Kentsel dönüşümün henüz tam anlamıyla başlamadığı Üsküdar'da yeteri kadar konut stoku bulunmazken ilçedeki kiralık ev fiyatları 1.400 TL'den başlıyor. Bu oran geçen yıl 1.000-1.200 TL civarındaydı. Öte yandan ilçede rezidanslarda fiyatlar 4.000 TL'ye kadar çıkıyor. Uygun kira fiyatları nedeniyle alt ve orta gelirli vatandaşların uzun yıllardır ilk tercihleri arasındaki Ümraniye'de ise kiralık ev fiyatları geçen yıl 800-900 TL ortalamalarındayken bu yıl 1.200 TL'ye ulaştı. 3. Havalimanı'na yakınlığı nedeniyle tercih edilen Gaziosmapaşa'da ise kiralar 900 TL'den başlarken yeni evlerin fiyatları 1.800 TL'ye yükseliyor. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlantısı olmasa da yakınlığı nedeniyle Sarıyer'de de kira fiyatları yükselirken, ortalama 3.000 TL kira isteniyor.

BEYLİKDÜZÜ UCUZ KALDI

Öte yandan İstanbul'un en yüksek kirası Beşiktaş'ta isteniyor. Beşiktaş'ta ortalama ev fiyatları 2.000 TL'den başlarken Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin yer aldığı ilçede üniversitelerin açılmasıyla beraber kira fiyatlarının daha yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'un en uygun kiralarının olduğu ilçe ise Beylikdüzü. İlçede kiralar 650 TL'den başlıyor.

EV TAŞIMA MALİYETİ: 1.122 TL

Armut'un evden eve nakliye alanında özelleşen girişimi 'Rahat Taşın'ın verilerine göre İstanbul'da 1+1 eve taşınmanın ortalama maliyeti 844 TL'yi bulurken bu rakam Ankara'da 816 TL ve İzmir'de 836 TL olarak dikkat çekiyor. 2+1 ev taşınmanın ortalama maliyeti de İstanbul'da 1.122 TL, Ankara'da 920 TL ve İzmir'de 1.072 TL. 3+1 ev taşımanın ortalama maliyeti ise İstanbul'da 1.484, Ankara'da 1.102 TL ve İzmir'de 1.147 TL oldu.

NTV
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