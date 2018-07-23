1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Destici: Mesut Özil'i alnından öpüyoruz

BBP Genel Başkanı Destici, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz." dedi
23 Temmuz 2018 13:31
Yazdır
Destici: Mesut Özil'i alnından öpüyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk ve Müslüman topluluklara, onların liderlerine karşı saldırı, baskı ve terör eylemlerinin artığına işaret ederek, dün bunlardan bir tanesinin de Afganistan'da yaşandığını dile getirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananlarının bulunduğunu ifade eden Destici, "Bizim kardeşimiz olan, Türkiye sevdalısı Raşit Dostum'a geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kerkük başta olmak üzere, Türkmeneli bölgelerinde yaşanan terör saldırılarında da artış olduğuna dikkati çeken Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğu sürece, orada Türkmen kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Bundan sonra daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buna fiili askeri müdahale de dahildir."

"Herkes için 15 bin rakamını adil değil"

Destici, bugün Genel Kurulda görüşülecek, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, BBP olarak desteklediklerini aktararak, "Bu yasanın Türkiye'nin terörle mücadelesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"e ilişkin de açıklamada bulunan Destici, emekli doktorlar ile uzman ve pratisyen doktorların söz konusu kanun teklifindeki değişiklik taleplerini dile getirdi.

Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin kişinin gelirine göre ayarlanması gerektiğinin altını çizerek, "Herkes için 15 bin rakamını adil bulmadığımızı ifade etmek isterim. Asgari ücretliyle yıllık geliri milyonlarca dolar olanın aynı bedeli vermesi adil değildir. Bu düzenlemenin mutlaka ele alınması lazım." diye konuştu.

Mutlaka temel eğitimin verilmesi gerektiği görüşünü yineleyen Destici, ancak temel eğitim verilmeyecekse yüzbinlerce insanı toplamaya da gerek olmadığını dile getirdi.

"Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin Destici, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz." dedi.

Irkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirten Destici, "Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterdeki 2 GPS cihazının sökülmesiyle ilgili Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Destici, kazanın üzerinden geçen 9 yıllık süreçte, pek çok noktada süren soruşturmanın bulunduğunu anımsatarak, kamuoyu bunların hepsine hakim olmadığı için bir savcılıktaki gelişmenin sanki bütün dosyayı kapsıyormuş gibi bir algının bulunduğuna dikkati çekti.

Mustafa Destici, hadisenin yeni olmadığını, 2014'te Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, ana soruşturma dosyası üzerinde verilen takipsizlik kararında dönemin savcısının, söz konusu GPS cihazlarının sökülmesi olayını ayırıp kendince Göksun'a gönderdiğini ve bunun hırsızlık iddiasıyla soruşturulmasını istediğini anlattı.

Ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırılması ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek dereceli memurlarla ilgili verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırmasının önemli gelişmeler olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Göksun'daki savcının işgüzarlığından başka bir şey değildir. Bu dosya Göksun'daki savcının boyunu çok aşar. Göksun'daki savcının şu anda verdiği bir karar yok, sadece bir iddianame hazırlamıştır. Bize göre yanlıştır, bu yanlıştan da vazgeçilmesi gerekir. Bu dosya onun boyunu aşar. Dolayısıyla da bu komple yürütülecek bir soruşturma dosyasıdır. Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya, bunların hepsi birleştirilecek. Bir çatı soruşturma süreci sıfırdan başlatılacak. Bihakkın, bu soruşturma süreci tamamlandıktan sonra da dava açılacaktır."

Ali Kemal Akan
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,707 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fatman Varank kimdir? İşte resmi özgeçmişi
23 Temmuz 2018 14:27		 21-22-23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
23 Temmuz 2018 14:04
İYİ Parti Sözcüsü: Bahçeli en son konuşacak adamdır
23 Temmuz 2018 12:10		 İYİ Partili Koncuk: Genel başkanımız tek aday olacak
23 Temmuz 2018 11:54
'İhraçları olağanlaştıran düzenleme tekliften çıkarılmalı'
23 Temmuz 2018 11:36		 Talebi reddedilen Berberoğlu'nun eşinden CHP'ye sitem
23 Temmuz 2018 11:17
Bahçeli'den ilk yorum: Koray Aydın gereğini yapmalı
23 Temmuz 2018 11:09		 Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
23 Temmuz 2018 11:07
O kız: Cahilliğime geldi, özür diliyorum
23 Temmuz 2018 10:49		 İYİ Parti Milletvekilleri açıklama yapacak
23 Temmuz 2018 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce, atama yapabilir
Bahçeli'den ilk yorum: Koray Aydın gereğini yapmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek başına sinemaya gitmek 3
sevilen koku 3
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 1
bedelli askerlik 1
yahudi ulus devleti yasası 1
ayvalık 1
güzel kadın 1
yeğen 3
tarih 1
barış alıcı 1
SON İLANLAR
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam