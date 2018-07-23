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İstanbul 42 derece ile kavrulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulunulurken, özellikle İstanbul'da bugünkü hava durumu konusunda vatandaşların dikkat etmesi istendi. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 42 dereceyi görecek
Son dönemlerde artan sıcak havalarının yurt genelinde etkisini devam ettireceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün özellikle İstanbul'da yaşayanları aşırı sıcak hava konusunda uyardı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün yurdun orta, kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir havanın beklendiği vurgulandı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde 'dışarı çıkmayın' uyarısı
İstanbul için yapılan tahminleri de paylaşan Meteoroloji, kentte bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Son değerlendirmelere göre, parçalı ve az bulutlu bir havanın bugün İstanbul genelinde etkili olmasının bekleniyor. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıklar İstanbul ve çevresinde 45-48 dereceyi bulacak.
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