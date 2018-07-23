1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Karaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı
23 Temmuz 2018 13:50
Yazdır
Otomobil, üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.

Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, ağır yaralanan Ömer Ataseven kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar ise araçlardan çıkartılıp, ambulanslarla Karama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Ataseven de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren 4 yaralının ise hayati tehlikelirinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 900 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yağmur yağdıktan sonra 48 saat denize girmeyin'
23 Temmuz 2018 14:25		 Türkiye'nin en pahalı tuvaleti 2 gün dayandı!
23 Temmuz 2018 14:19
Nusret'ten 558 yıllık Kapalıçarşı'nın kapısına izinsiz tabela
23 Temmuz 2018 14:11		 İstanbul 42 derece ile kavrulacak
23 Temmuz 2018 13:44
Tüketici güveni yılın zirvesinde
23 Temmuz 2018 13:39		 Bedelli askerlik parası için hayvanlarını satışa çıkardı
23 Temmuz 2018 13:35
CHP'de MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
23 Temmuz 2018 13:20		 Sattığı otomobilde unuttuğu parasına iki hafta sonra kavuştu
23 Temmuz 2018 13:11
Yarın İstanbul'da 'dolu yağacak' tahmini
23 Temmuz 2018 10:46		 Çoğu CV doğruyu yansıtmıyor
23 Temmuz 2018 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
Erdoğan, Afrika turuna çıkmadan önce, atama yapabilir
Bahçeli'den ilk yorum: Koray Aydın gereğini yapmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek başına sinemaya gitmek 3
sevilen koku 3
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 1
bedelli askerlik 1
yahudi ulus devleti yasası 1
ayvalık 1
güzel kadın 1
yeğen 3
tarih 1
barış alıcı 1
SON İLANLAR
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam