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21-22-23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
21-22-23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 21-22-23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.MİT'in Azerbaycan'dan getirdiği FETÖ'cü tutuklandı FETÖ şüphelisi eski polis göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı Kars merkezli FETÖ operasyonunda 15 asker gözaltına alındı FETÖ'nün asker ve polis sınavlarına hazırlama taktiği ifadelerde Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı Türkiye'nin iade talebi üzerine, Akın İpek gözaltına alındı Tekirdağ'da FETÖ operasyonu Ukrayna'da yakalanan FETÖ'cü çöpçatan çıktı Akın İpek'in gözaltına alındığını İngiltere doğruladı Firari FETÖ'cü savcı Adnan Oktar'a kalkan olmuş FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı FETÖ borsasına 5 tutuklama Askeri Casusluk davası hakimine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi Darbeci pilot cezaevinde de faaliyetlerine devam etti Ünlü pastaneci ve turizmci FETÖ'den tutuklandı İpek ve 20 hain subay kapana sıkıştı Balıkesir'de eski astsubay FETÖ'den tutuklandı İçişleri: Bir haftada 334 kişiye FETÖ'den gözaltı 'Hudut kartalları', FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı Kars'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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