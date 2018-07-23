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'Yağmur yağdıktan sonra 48 saat denize girmeyin'

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pek çok insanın hatalı davrandığı bir konuya dikkat çekti. Yağmur yağarken ya da yağmur yağdıktan sonra denize girenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok... Peki, özellikle aşırı yağışlardan ya da sellerden sonra neden denize girmemeliyiz? Prof. Dr. Nurgül Ceran, bu hataya düşülmesi durumunda Hepatit A, diğer bağırsak enfeksiyonları, farelerden geçen leptospiroz gibi hastalıklara maruz kalabileceğimizi söyledi
23 Temmuz 2018 14:25
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'Yağmur yağdıktan sonra 48 saat denize girmeyin'

Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pek çok insanın hatalı davrandığı bir konuya dikkat çekti.

Prof. Dr. Kadıoğlu, uyardı: "Yağmur yağdıktan sonra 48 saat denize girmeyin!"

Yağmurun ardından neden denize girilmemesi gerektiği konusunu sorduğumuz Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şu yanıtı verdi: "Gelişmiş ülkelerde bu tür uyarılar halka hep yapılır. Denize yağışlardan sonra 48 saat girilmemesinin nedeni; aşırı yağışlarda kanalizasyonların taşması, fabrika, çiftlik gibi alanlardaki gübre vb. kimyasalların yıkanarak yağmur sularıyla birlikte denize taşınmasıdır. Aşırı yağışlar sonucu yağmur sularıyla denize taşınan kimyasal maddeler ve diğer kirleticilerin deniz suyunda seyrelmesi için en azından iki gün beklenmesinde yarar vardır. Yağmur suları ve kanalizasyon sularının tahliye hatlarının ayrı olmadığı yerlerde aşırı yağışlar kanalizasyon kanallarına girip kanalizasyondaki pis suyun etrafa ve denize de taşınmasına neden oluyor. Bu nedenle şehirlerde, dere ağızına yakın yerlerde özellikle dikkat edilmelidir."


NORMAL ŞİDDETTE YAĞAN YAĞMUR İÇİN DE SAKINCA VAR MI?

Şehirleşme ve kimyasal madde kullanımının artmasıyla bu problemin büyüdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, ayrıca küresel iklim değişikliği yüzünden de aşırı yağışlı günlerin sayısında önemli bir artış olduğunu vurguladı.

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ BİR YAĞIŞ VARSA ASLA DENİZE GİRMEYİN"

"Normal bir şiddette olan yağışlarda problem yok" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gök gürültülü bir yağış varsa asla denize girmeyin. Denizde ve sahilde yıldırım çarpması ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle insanlara 'Kurban olma, bilgili ol!' demekten başka bir çaremiz yok."

FARELERDEN BULAŞAN HASTALIKLAR GÖRÜLEBİLİR!

Yağışlardan ve sellerden sonra denize girilmesinin ne tür sağlık sorunlarına yol açtığını sorduğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nurgül Ceran ise şunları söyledi: "48 saat gibi net bir süre veremem ama aşırı yağışlardan ve sellerden sonra denize girildiğinde enfeksiyon gelişme riski vardır. Dikkat etmek gerekir, en azından sular durulana kadar beklenmelidir veya ertesi güne kadar denize girilmemelidir, bu konuda dikkatli olmak gerekir."

Prof. Dr. Ceran, "Aşırı yağışlardan veya sellerden sonra denize girilmesi, bazı hastalıkların gelişmesine neden olabilir. Hepatit A, diğer bağırsak enfeksiyonları, farelerden geçen leptospiroz (fare pisliği ve idrarı ile doğrudan temas halinde bulaşır) gibi hastalıkların görülme riski artar. Bu, olacak diye bir şey yok. Temiz ve her şeyi kuralına uygun bir toplumda böyle şeyler olmaz.

Öncelikle bizim atıklarımızı kontrol altına almamız gerekiyor. Kimyasal atıklar, enfekte atıklar, biyolojik atıklar ne kadar kontrol altında olursa bu tip riskleri daha az yaşarız" diye konuştu.
Habertürk
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