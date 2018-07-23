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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarına kaldı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarına kaldı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenecek törende yapılacak.
Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salolu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.
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