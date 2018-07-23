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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarına kaldı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarına kaldı
23 Temmuz 2018 14:54
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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarına kaldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenecek törende yapılacak.

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yarın saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salolu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Memurlar.Net
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