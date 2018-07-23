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CHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP Sözcüsü Tezcan bedelli askerlik ile ilgili ''Parası olmayanlar ne olacak? Parası olana tezkere parası olmayan askere mi diyeceğiz? Parası olmayanların da para ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir'' dedi
23 Temmuz 2018 15:01
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CHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP'de kurultay tartışması sürerken, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı sürerken kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, muhaliflerin imza toplama sürecini değerlendirdi.

Tezcan, genel merkezin delegelere baskı uyguladığı iddiasını da yalanladı.

Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Bedelli askerlik) Daha önceki bedelli uygulamasıyla toplanan parayla savunma sanayi müsteşarlığına makam otomobili alınmıştır. Ayıptır. Parası olmayanlar ne olacak? Parası olana tezkere parası olmayan askere mi diyeceğiz? Parası olmayanların da para ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir. Soruna köklü bir çözüm bulmak zorundayız.

(CHP'de muhaliflerin kurultay için imza toplaması) Baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu iddiaları ifade etmenin partiye zararı vardır. Sayın genel başkanımzı cuma günü 604 imza toplandık dendiğinde bir açıklama yapılmıştır. 604 imza toplanmışsa bunu getirin derhal kurultayı toplayacağız denmiştir.''
Memurlar.Net
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