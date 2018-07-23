|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
CHP'den bedelli askerlik açıklaması
CHP Sözcüsü Tezcan bedelli askerlik ile ilgili ''Parası olmayanlar ne olacak? Parası olana tezkere parası olmayan askere mi diyeceğiz? Parası olmayanların da para ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir'' dedi
CHP'de kurultay tartışması sürerken, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantı sürerken kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, muhaliflerin imza toplama sürecini değerlendirdi.
Tezcan, genel merkezin delegelere baskı uyguladığı iddiasını da yalanladı.
Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''(Bedelli askerlik) Daha önceki bedelli uygulamasıyla toplanan parayla savunma sanayi müsteşarlığına makam otomobili alınmıştır. Ayıptır. Parası olmayanlar ne olacak? Parası olana tezkere parası olmayan askere mi diyeceğiz? Parası olmayanların da para ödemeden bu haktan yararlanmaları gerekir. Soruna köklü bir çözüm bulmak zorundayız.
(CHP'de muhaliflerin kurultay için imza toplaması) Baskı iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu iddiaları ifade etmenin partiye zararı vardır. Sayın genel başkanımzı cuma günü 604 imza toplandık dendiğinde bir açıklama yapılmıştır. 604 imza toplanmışsa bunu getirin derhal kurultayı toplayacağız denmiştir.''
Bu haber 12,125 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI