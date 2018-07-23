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Balıkesir'de kahvede borç-alacak kavgası: 1 ölü
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde kahvede borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada, Ahmet G. (54) tarafından bıçaklanan Tayfun Doğanlaroğlu (41), yaşamını yitirdi
Merkez Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki kahvede dün akşam saat 22.30 sıralarında Ahmet G. ve Tayfun Doğanlaroğlu arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G. yanındaki bıçakla Doğanlaroğlu'nun burnunu kesti, ardından boğazından ve göğsünden bıçakladı.
Tayfun Doğanlaroğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, şüpheli Ahmet G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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