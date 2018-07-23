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Ankara'daki patlama sesinin nedeni belli oldu

Ankara'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan patlama sesi, endişeye neden oldu. Ankara'da endişeye neden olan patlama sesinin ilk belirlemelere göre, Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşu sırasındaki sonik patlamanın neden olduğu belirtildi
23 Temmuz 2018 15:47
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Ankara'daki patlama sesinin nedeni belli oldu

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.

Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

SONİK PATLAMA

Ankara'da endişeye neden olan patlama sesinin ilk belirlemelere göre, Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşu sırasındaki sonik patlamanın neden olduğu belirtildi.
Doğan Haber Ajansı
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