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Antalya'da köpük fabrikasında yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında yangın çıktı
23 Temmuz 2018 16:03
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Antalya'da köpük fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.

Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.

Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Anadolu Ajansı
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