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Antalya'da köpük fabrikasında yangın
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir köpük fabrikasında yangın çıktı
Alınan bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada yangın çıktı.
Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuştuğu yangından yükselen duman ve alevler çevredekileri korkuttu.
Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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