1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de habere giden gazetecilerin aracına uçak çarptı

İzmir'in Çeşme ilçesinde selamlama sortisi yapmak isteyen uçak, haber çekimine giden gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, hem gazeteciler hem de uçağın bulunduğu pilot ölümden döndü
23 Temmuz 2018 16:26
Yazdır
İzmir'de habere giden gazetecilerin aracına uçak çarptı

Çeşme'nin tatil beldesi Alaçatı'ya yapılacak olan Alaçatı Havalimanı'na ilişkin haber yapmak isteyen gazeteciler, sörf merkezi yolunda haberlerini tamamladı. Çekimlerinin bitmesinin ardından alandan ayrılacakları sırada, 'Cessna' tipi eğitim uçağının pilotu kendilerine uğurlama selamı vermek istedi. Tam bu sırada ise uçağın iniş takımları gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarptı. Ölümden dönülen olay anı ise saniye saniye şok giren gazetecilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

"DONDUM KALDIM, NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIM"

A Haber Kameramanı Tayfun Er, "Haber yapmak için Alaçatı'ya gittik. Haber yaptığımız uçaktı kazaya karışan uçak. Haberi bitirdikten sonra bölgeden ayrıldık. Pilot da bize uğurlama selamı vermek istedi. İki sefer üzerimizden geçti. Üçüncü sefer alçak irtifadan geçerken yaklaşmaya başladı. O sırada biz de sosyal medyadan paylaşırız diye çekim yapıyorduk. Uçağın oldukça alçak mesafeden geldiğini görünce ben şoförü durdurdum. Cep telefonu kamera kaydında da çıkmadım. Benim arabadan inmemle uçağın üzerimize gelmesi 5 saniye falan sürdü. Başımın yaklaşık 20 santim üzerinden iniş takımları geçti. Ben geldiğini görünce ayaktayken hemen aracın yan tarafına çökmüştüm. O sırada çarpma sesi, uçağın sesi ve üzerime gelen cam kırıkları. Dondum kaldım, ne yapacağımız şaşırdım" dedi.

"YERE ÇÖKMESEYDİM KAFAMA PARÇALAYACAKTI"

Olay anında yere çökmesinin kendisini kurtardığını ifade eden kameraman Er, "Ayağa kalktık ve olayın ne kadar vahim olduğunu anladık. Verilmiş sadakamız varmış. Ben 24 yıllık haber kameramanım, ilk defa böyle bir şeyi yaşıyorum. Habere giderken haber olduk. Şükür ki daha büyük bir şey olmadı. Şu an hayatta olmayadabilirdik. Yere çökmesem uçağın iniş takımları benim kafamı parçalayacaktı. Alçak mesafeyi Allah'tan algıladım ve direk çöktüm. Bu da meslek refleksi gibi bir şey. Bu şekilde atlatmak büyük bir şans. Uçağın çarptığı bir araç çok nadir bir olay. Bu da bizim başımıza geldi" diye konuştu.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Yaşadıkları olayın trajikomik olduğuna da dikkat çeken Er, "Ulaştırma görevlimiz 155'i aradı. Polis, 'Tek taraflı hasarlı kazalara bakmıyoruz, trafiği çağırmanız lazım çarpan aracın plakasını aldınız mı' dedi. Çarpan araç uçak, plakasını nasıl alayım. Memur beyler de görünce gözleri yerinden fırlıyordu. Polis memuru da böyle bir olayı ilk defa gördüğünü söyledi. Bunun tam tanımı resmen ölümden döndük. Çok sıcak bölgelerde savaş bölgelerinde görev yaptık ama Türkiye'nin en batısında böyle bir olay oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZE 'UÇAK ÇARPTI' DİYORUZ İNANDIRAMIYORUZ"

Milyonda bir yaşanabilecek bir olayın başlarına geldiğini belirten A Haber Muhabiri Sercan Bilgi de şunları söyledi:

"Milyonda olabilecek bir olay bizi buldu. Yetkilileri inandırmakta güçlük çekiyorsunuz. Yeminler ediyorsunuz. 'Uçak çarptı' ne demek dalga geçtiğinizi zannediyorlar. İşin en ilginç tarafı o. Araçtan indik, tutanak tutacağız. Polis arıyoruz 'Bize uçak çarptı' diyoruz 'Dalga mı geçiyorsunuz' diye telefonu kapattı. Trafik polisi geldi, '25 yıllık meslek hayatım boyunca ilk defa böyle kaza görüyorum' diye kahkaha atıyor. Uçak çok alçak irtifada uçtu. İniş takımları araca çarptı, aracı devirebilirdi, takılıp yakıtı ile birlikte patlayabilirdi. Trajikomik bir olay ama büyük bir tehlike atlattık. Habere giderken haber olduk. Milyonda bir olabilecek olay başımıza geldi. Artık ilerde, mesleki kariyerimizde anlatabileceğimiz bir anı olarak kaldı."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,047 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon
23 Temmuz 2018 16:57		 Antalya'da köpük fabrikasında yangın
23 Temmuz 2018 16:03
Kayıp Evrim'in anne ve babası adliyede
23 Temmuz 2018 15:54		 İkinci el otoda belge dolandırıcılığı
23 Temmuz 2018 15:32
Balıkesir'de kahvede borç-alacak kavgası: 1 ölü
23 Temmuz 2018 15:23		 Kahramanmaraş'ta akrebin soktuğu bebek öldü
23 Temmuz 2018 15:09
Annesini pompalı tüfekle öldürdü
23 Temmuz 2018 14:35		 Eşi, nikahtan 28 gün sonra evdeki eşyaları alıp gitti
23 Temmuz 2018 14:31
Taziyeye giden çift, eve döndüklerinde şoku yaşadı
23 Temmuz 2018 14:09		 Temizlemek için girdiği makine çalıştırılınca hayatını kaybetti
23 Temmuz 2018 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
YÖK Başkanlığının, üniversitelere kadro izni verme yetkisi kaldırıldı
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
Kritersiz ihraca dair 2 OHAL Komisyonu kararı
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut özil 5
Vandallık 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 1
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 2
frau m.a.p 2
şiddet iyi yönde kullanılabilir 4
flört 2
ismail kahraman 1
robin van persie 1
2002'de erdoğan başta olsa final oynardık 5
SON İLANLAR
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam