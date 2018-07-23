1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılışa hazır

Eskişehir'de, Akfen İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi'nin açılışı için gün sayılıyor. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Ağustos'un ilk haftasında hastanenin açılıp Eskişehirlilere hizmet vermesini bekliyoruz" dedi
23 Temmuz 2018 16:44
Yazdır
1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılışa hazır

Kamu- Özel İşbirliği modeliyle yapımı üstlenilen 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. Şehir Hastanesi 341 bin 287 metrekarelik inşaat alanına yapılan ve 1 milyar 678 milyon liraya mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da bin 361 kişiye istihdam sağlanacak.

AĞUSTOS AYININ İLK HAFTALARINDA AÇILABİLİR

Hastanenin tanıtım toplantısına katılan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Çalışmaların sonuna geldik.

Sağlık Bakanlığı'nın kabul süreci devam ediyor, onu bekliyoruz. O da önümüzdeki hafta biter diye tahmin ediyoruz.

Böylelikle Ağustos'un ilk haftasında hastanenin açılıp Eskişehirlilere hizmet vermesini bekliyoruz" diye konuştu.


254 POLİKLİNİK, 35 AMELİYATHANESİ VAR

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 622 genel hastane yatak kapasitesine sahip hastanede, 90 yatak ruh sağlığı bölümüne ayrıldı. 122 yatakta ise kanser hastalarına yönelik onkoloji yoğun bakım ünitesi yer alacak.

Hastanede bir de 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi de bulunacak.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 710 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı yüzde 34 arttı
23 Temmuz 2018 13:17		 Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu
23 Temmuz 2018 10:17
Artık trend değişiyor, orta vadede dolar yerine TL
23 Temmuz 2018 08:45		 Milli teknolojiye iki soluklu plan
23 Temmuz 2018 08:25
Yeni sisteme küresel bütçe
23 Temmuz 2018 07:35		 İşi olmayan kalmayacak
23 Temmuz 2018 07:20
O ilçeden 40 ülkeye rögar kapağı ihracatı
22 Temmuz 2018 20:42		 Çin Türkiye'yi çekirdek ile vurdu
22 Temmuz 2018 19:30
Ekonomistler politika faizinde artış bekliyor
22 Temmuz 2018 13:58		 İran'dan Türkiye'ye 4 ayda 800 binin üzerinde turist gitti
22 Temmuz 2018 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
YÖK Başkanlığının, üniversitelere kadro izni verme yetkisi kaldırıldı
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
Kritersiz ihraca dair 2 OHAL Komisyonu kararı
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesut özil 5
Vandallık 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 1
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 2
frau m.a.p 2
şiddet iyi yönde kullanılabilir 4
flört 2
ismail kahraman 1
robin van persie 1
2002'de erdoğan başta olsa final oynardık 5
SON İLANLAR
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam