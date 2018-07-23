1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılışa hazır

Kamu- Özel İşbirliği modeliyle yapımı üstlenilen 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. Şehir Hastanesi 341 bin 287 metrekarelik inşaat alanına yapılan ve 1 milyar 678 milyon liraya mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da bin 361 kişiye istihdam sağlanacak.

AĞUSTOS AYININ İLK HAFTALARINDA AÇILABİLİR

Hastanenin tanıtım toplantısına katılan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Çalışmaların sonuna geldik.

Sağlık Bakanlığı'nın kabul süreci devam ediyor, onu bekliyoruz. O da önümüzdeki hafta biter diye tahmin ediyoruz.

Böylelikle Ağustos'un ilk haftasında hastanenin açılıp Eskişehirlilere hizmet vermesini bekliyoruz" diye konuştu.



254 POLİKLİNİK, 35 AMELİYATHANESİ VAR

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 254 poliklinik, 35 ameliyathane ve 131 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 622 genel hastane yatak kapasitesine sahip hastanede, 90 yatak ruh sağlığı bölümüne ayrıldı. 122 yatakta ise kanser hastalarına yönelik onkoloji yoğun bakım ünitesi yer alacak.

Hastanede bir de 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi de bulunacak.