|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çalıntı otomobilleri parçalayarak satan çeteye operasyon
Gaziantep'te, çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayarak sattığı belirlenen 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı ihbarı yapılan otomobilleri bulmak için yaptığı takip sonucunda araçların tamirhanede parçalanarak satıldığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen polisin operasyon düzenlediği tamirhanede Almanya'dan çalınan 2 otomobil plakası, 6 otomobil, 11 otomobil motor bloğu, 2 otomobil plakası ve çok sayıda yedek parça ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak tamirhanedeki A.H., O.G.H., M.M.A. ve R.A. gözaltına alındı.
Şebeke üyelerinin çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı belirlenirken, tamirhanede ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zararın da engellendiği öğrenildi.
Şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu haber 802 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI