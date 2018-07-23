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Bakan Albayrak: Katkılar ile yol haritamızı çıkaracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini, toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi.
Murat Birinci
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