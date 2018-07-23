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Ankara'da tedavi gören Elazığlı askerden acı haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Fatih Ercan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu
23 Temmuz 2018 17:21
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Ankara'da tedavi gören Elazığlı askerden acı haber

10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucuu Elazığlı Uzman Çavuş Fatih Ercan, yaralandı.

Ercan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

10 Haziran'dan bu yana tedavisi süren Ercan, bu sabah saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Fatih Ervan, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.
Doğan Haber Ajansı
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