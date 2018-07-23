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Devlete borcu olanlar için son 8 gün

Vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için süre azalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu bulunanların, borçlarını yapılandırabilmeleri için tanınan süre 31 Temmuz'da sona erecek. SGK'ya borcu olanların yapılandırma başvurusu için 8 gün süresi kaldı
23 Temmuz 2018 17:36
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Devlete borcu olanlar için son 8 gün

Vatandaşların borçlarını yapılandırmaları için 31 Temmuz'da mesai gününe kadar sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor. İnternet üzerinden e-sigorta yoluyla başvurular ise 31 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Son dakika yoğunluğundan etkilenmemek için, borcunu yapılandırma başvurusunda bulunacakların acele etmesi gerekiyor.

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun mayıs ayında yürürlüğe girdi. Borçluların, SGK'ya olan borçlarını yapılandırmak için 31 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor. İnternet üzerinden e-sigorta yoluyla başvurular ise 31 Temmuz saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

POSTAYLA BAŞVURU YAPACAK OLANLAR DİKKAT

Başvuruların posta yoluyla yapılması halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun 31 Temmuz'da postaya verilmesi yeterli olacak. Adi posta yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun SGK'ya 31 Temmuz'dan sonra ulaşması riski bulunuyor. Bu durumda olanların başvurusu kabul edilmeyecek.


HANGİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPILACAK?

- 2018 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta ve işsizlik sigortası primleri.

- İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri.

- 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

- 31 Mart 2018 tarihine kadar kesilen idari para cezaları.

- SGK'nın tahsil yetkisindeki damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları.

ÜÇ YILA KADAR VADE YAPILACAK

Borcunu yapılandıracak olanlar 12 ay, 18 ay, 24 ay veya 36 ay vade seçeneklerinden birini tercih etmek zorunda olacak. Tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapamayacaklar.

Taksitler iki ayda bir ödenecek. 12 ay vadeyi seçenler 6, 18 ayı seçenler 9, 24 ayı seçenler 12, 36 ay vadeyi seçenler 18 taksitte ödeme yapacak.

BİN LİRA BORÇ, VADELİ ÖDEMEDE KAÇ LİRA OLACAK?

6 taksit: 1.045 TL (Taksit tutarı: 174.16 TL)

9 taksit: 1.083 TL (Taksit tutarı: 120.33 TL)

12 taksit: 1.105 TL (Taksit tutarı: 92.08 TL)

18 taksit: 1.150 TL (Taksit tutarı: 63.88 TL)

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