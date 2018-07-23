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İki arkadaşın kaderi aynı oldu!
İki hafta önce arkadaşının denize düştüğü noktayı polise anlatırken görüntülenen Aziz Mertcan Aytaç, cumartesi günü aynı yere yakın bir noktadan denize girerken boğuldu. Evsiz oldukları ve sokakta yaşadıkları öğrenilen iki arkadaşın cenazesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp Kurumu morgunda bekliyor
Kadıköy'de iki arkadaş 2 hafta arayla aynı kaderi paylaştı. İki hafta önce arkadaşı Atilla Kılıç'ın denize düşerek kaybolduğu yeri gösterirken kameraya yansıyan Aziz Mertcan Aytaç da cumartesi günü aynı yere yakın bir noktadan denize girerken boğuldu.
POLİS OLAYI ANLATIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
DHA'nın haberine göre, Atilla Kılıç (52) ve Aziz Mertcan Aytaç (27), 7 Temmuz'da Kadıköy sahilinde oturuyordu. Kılıç dengesini kaybederek, denize düştü.
Aziz Mertcan Aytaç durumu polise haber verdi. Aytaç arkadaşı için başlatılan çalışmalarda ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Çalışmalar sürerken polise olayı anlatan Aziz Mertcan Aytaç kameralara yansıdı.
ONUN DA KADERİ AYNI OLDU
Bu olaydan tam iki hafta sonra Aziz Mertcan Aytaç arkadaşının kaderini paylaştı.
Arkadaşının kaybolduğu noktaya yakın bir yer olan moda sahilinden denize giren Aytaç, gözden kayboldu. Aytaç'ın cesedini dalgıçlar kıyıya çıkardı. Aytaç'ın cesedi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNDA
Kadıköy'de 2 Hafta önce denize düşüp kaybolan Atilla Kılıç'ın cesedi dün olay yerine yakın bir yerde bulundu. Evsiz oldukları ve sokakta yaşadıkları öğrenilen iki arkadaşın cenazesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp Kurumu morgunda bekliyor.
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