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KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada ara karar

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan ve 14'ü tutuklu 91 kişinin yargılandığı beşinci davada, ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanıklara adli kontrol uygulamasına hükmetti
23 Temmuz 2018 17:47
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KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de bulunduğu 14'ü tutuklu 91 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerine karar verilmesini istedi. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol uygulamasının, banka hesap ve taşınmazları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılması talebinde bulundu.

Savunmaların ardından sanık avukatları, tutuklu müvekkillerinin tahliyesine, tutuksuz müvekkillerinin de beraatine karar verilmesini istedi.

Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, tutuklu sanıklardan beşinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz sanıkların adli kontrol uygulaması ile banka hesap ve taşınmazları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılması taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirlenen Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz, gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı bazı subayların eşlerinin de bulunduğu sanıklar, davada "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

Haklarında dava açılan 91 şüpheliye ilişkin iddianamede, zanlılardan 34'ünün ByLock kullanıcısı olduğu, 21'inin FETÖ'nün tepe yönetimi ile HTS irtibatlarının bulunduğu, 51'inin de Bank Asya'yı kurtarma faaliyetinin yapıldığı tarihlerde banka hesaplarında para hareketliliği gerçekleştiği tespitleri yer aldı.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianamelere atıf yapılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 ÜDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirildiği, örgüt mensuplarının "kamuya ait malı kamuyu aldatarak haksız şekilde elde ettikleri" ve "haksız başarı elde etmek suretiyle ÖSYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğrattıkları"na yer verildi.

Zafer Fatih Beyaz
Anadolu Ajansı
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