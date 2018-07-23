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Karaman'da işçi servisi ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Karaman'da işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı
Kaza, saat 15.45 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet Ali İnanç idaresindeki 70 FD 118 plakalı servis minibüsü ile Perihan Küçükaladağ idaresindeki 70 ET 352 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışma sonrası her iki aracın sürücüsü ile serviste bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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