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Kapalıçarşı'daki tepki çeken 'Nusr-et' tabelası kaldırıldı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapalıçarşı'daki 'Nusr-Et' tabelasının kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medyada çok tepki çeken Kapalıçarşı'nın 'Sandal Bedastanı Kapısı'na asılan Nusr-Et lokantasına ait tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.
Kapalıçarşı'daki şubesi için 'Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astıran Nusret Gökçe, bu uygulamasıyla sosyal medyada tepki çekmişti.
Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini ifade etti.
Nusret'ten 558 yıllık Kapalıçarşı'nın kapısına izinsiz tabela
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