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Kapalıçarşı'daki tepki çeken 'Nusr-et' tabelası kaldırıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapalıçarşı'daki 'Nusr-Et' tabelasının kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı
23 Temmuz 2018 18:08
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Kapalıçarşı'daki tepki çeken 'Nusr-et' tabelası kaldırıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medyada çok tepki çeken Kapalıçarşı'nın 'Sandal Bedastanı Kapısı'na asılan Nusr-Et lokantasına ait tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini açıkladı.

Kapalıçarşı'daki şubesi için 'Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astıran Nusret Gökçe, bu uygulamasıyla sosyal medyada tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tabelanın kaldırıldığını ve ceza kesildiğini ifade etti.


Coşkun paylaşımında, "Kapalıçarşı'daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Nusret'ten 558 yıllık Kapalıçarşı'nın kapısına izinsiz tabela
Anadolu Ajansı
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