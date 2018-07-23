1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'den o fotoğrafa açıklama geldi

Çanakkale İYİ Parti İl Başkanlığı, parti binasının balkonunda oturan bir kişinin, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzattığı fotoğrafla ilgili açıklama yaptı
23 Temmuz 2018 18:20
Yazdır
İYİ Parti'den o fotoğrafa açıklama geldi

Geçen Cumartesi günü, Demircioğlu Caddesi üzerinde bulunan İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası balkonunda oturan bir kişi, ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzatmış halde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Tepki çeken fotoğraf hakkında bugün İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Eşref Bener Varol, yazılı açıklama yaptı. Gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirten İl Başkanı Varol, çirkin görüntüye neden olan kişinin parti ile bağlantısının bulunmadığını belirtti. Ayrıca olayda ihmali olan parti çalışanın da işine son verildiği açıklayan Varol, şunları kaydetti:

"Partimiz il binası balkonunda oluşan çirkin görüntü ile ilgili İl Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde, bu görüntüye sebep olan kişinin M.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Parti üyemiz olmayan bu şahıs o gün partimize gelerek, birkaç arkadaşının partiye üye olmak için geleceğini ve onları bekleyeceğini beyan etmiştir. Ardından da sigara içmek için ön balkona çıkan bu şahıs söz konusu kabul edilemez görüntüye sebep olmuştur.

Bir süre bekledikten sonra, arkadaşlarının daha sonra geleceklerini söyleyerek parti binamızdan ayrılmıştır.

Ne tesadüftür ki bu kadar kısa sürede bu olay gerçekleşmiş, aşağıdan fotoğraflandırılmış ve hemen ardından da sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştır.

Şahısla alakalı gerekli savcılık soruşturması başlatılmıştır. Bu şahsın cezasını yüce Türk yargısının vereceğinden şüphemiz yoktur.

Olayda ihmali tespit edilen parti çalışanının işine derhal son verilmiştir. Şehit kanlarıyla boyanmış şanlı Türk bayrağımız ve milli değerlerimize olan saygımızı sorgulamak kimsenin haddi değildir.

Bu konudaki hassasiyetimizden kimsenin şüphesi olamaz. Parti üyemiz dahi olmayan bir şahsın densizliğinden siyasi fayda üretmeye çalışmak ve partimize milli değerler üzerinden saldırmak siyasi ahlaksızlıktır."
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,695 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedelli askerlik teklifinde madde görüşmelerine geçildi
23 Temmuz 2018 19:05		 'Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum'
23 Temmuz 2018 19:02
Şeref Malkoç: Almanya'da hiç mi akıllı insan kalmadı?
23 Temmuz 2018 18:55		 Çavuşoğlu, Mesut Özil ile telefonda görüştü
23 Temmuz 2018 18:26
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Partili Çıray'a tepki
23 Temmuz 2018 18:02		 Bedellide 21 gün askerlikte değişiklik düşünülmüyor
23 Temmuz 2018 17:26
Bakan Albayrak: Katkılar ile yol haritamızı çıkaracağız
23 Temmuz 2018 17:03		 CHP'den bedelli askerlik açıklaması
23 Temmuz 2018 15:01
Fatman Varank kimdir? İşte resmi özgeçmişi
23 Temmuz 2018 14:27		 21-22-23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
23 Temmuz 2018 14:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'de dikkat çeken sorular
6 Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Bedellide gün sayısı 21 gün olacak
Kritersiz ihraca dair 2 OHAL Komisyonu kararı
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
FETÖ mağduru ismini değiştirdi, öğretmenlik yapıyor
YÖK Başkanlığının, üniversitelere kadro izni verme yetkisi kaldırıldı
'2 araba Akşener'in önünü kesti'
Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.07.2018 galatasaray vs valencia maçı 2
safiye inci 6
kpss 2018 2
atatürk'e hakaret eden kadın 4
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
mesut özil'in alman milli takımını bırakması 2
Mihriban 1
flört 2
yerin dibine girmek 4
hafta sonu boyunca evden çıkmamak 3
SON İLANLAR
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kilis Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Deniz Kuvvetleri Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Yozgat Sorgun SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam