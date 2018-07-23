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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak 95.305,15 puana çıktı
23 Temmuz 2018 18:23
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 95.305,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.222,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,08, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,75 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yurt içinde açıklanan tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkmasından ve gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi günü 95.000-95.500 bandında tamamladı.

Analistler, endeksin yükselmesinde Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyelerinde bulunan bankacılık endeksindeki alımların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç, 92.000 ve 90.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, yurt dışında Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat verilerinin takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerin biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor.

Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.

Erhan Cihan Ünal
Anadolu Ajansı
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