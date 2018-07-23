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Antalya'da fabrika yangını kontrol altına alındı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren köpük fabrikasında yangın çıktı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yangının kontrol altına alındığını açıkladı
Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuşması sonucu yükselen duman ve alevler paniğe neden oldu.
Dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangına müdahalede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çevre ilçelerden de takviye gönderildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ''Şu anda yangın kontrol altında soğutma çalışmaları yapılıyor'' dedi.
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yangının, OSB'de meydana gelen en büyük yangınlardan biri olduğunu söyledi.
Yangının, kartonpiyer ve dekorasyon malzemelerinin üretildiği önemli fabrikalardan
birinde çıktığını belirten Bahar, "Yangın 19 bin metrekarelik kapalı bir
alanda gerçekleşiyor, bir yere sıçramasın diye uğraşıyoruz" dedi.
Alevlere ilk önce OSB ekiplerince, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildiğini dile getiren Bahar, "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Şu ana kadar bize yansıyan bir can kaybı yok" ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangına bir uçak, 2 helikopter ve yaklaşık 40 araçla müdahale ettiklerini belirtti.
Kısa, gelen bilgilere göre fabrikada mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi. Bu arada, fabrika sahipleri ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.
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