Antalya'da fabrika yangını kontrol altına alındı

Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuşması sonucu yükselen duman ve alevler paniğe neden oldu.



Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı. Alevlerin sıçradığı binadaki LPG tanklarının bulunduğu alanda patlama sesleri duyuldu.

Dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahalede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çevre ilçelerden de takviye gönderildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ''Şu anda yangın kontrol altında soğutma çalışmaları yapılıyor'' dedi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, yangının, OSB'de meydana gelen en büyük yangınlardan biri olduğunu söyledi.

Yangının, kartonpiyer ve dekorasyon malzemelerinin üretildiği önemli fabrikalardan birinde çıktığını belirten Bahar, "Yangın 19 bin metrekarelik kapalı bir alanda gerçekleşiyor, bir yere sıçramasın diye uğraşıyoruz" dedi.



''CAN KAYBI YOK''

Alevlere ilk önce OSB ekiplerince, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildiğini dile getiren Bahar, "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Şu ana kadar bize yansıyan bir can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangına bir uçak, 2 helikopter ve yaklaşık 40 araçla müdahale ettiklerini belirtti.

Kısa, gelen bilgilere göre fabrikada mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi. Bu arada, fabrika sahipleri ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.